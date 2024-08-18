Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Чемпіонка Вімблдону-2023 пропустить US Open: відома причина

Ігор Чернявський — 18 серпня, 00:15
Чемпіонка Вімблдону-2023 пропустить US Open: відома причина

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова (18) знялася з цьогорічного US Open через травму руки.

Про це повідомила пресслужба Жіночої асоціації тенісу (WTA).

Через травму Маркета пропустила й Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Востаннє вона виходила на корт ще на початку липня, коли сенаційно поступилася в першому колі Вімблдону. Завдяки зняттю Вондроушової в основну сітку потрапила хорватка Петра Мартич (98).

Зазначимо, що 25-річна чешка є переможницею Вімблдону-2023, а також срібною призеркою Олімпіади-2021 у Токіо.

Нагадаємо, раніше з US Open знявся легендарний Рафаель Надаль. Причиною стало те, що іспанець не готовий до турніру на всі 100%.

US Open Вондроушова

Вондроушова

Переможниця Вімблдону-2023 пропустить Олімпіаду
Таке траплялось лише раз: Чинна чемпіонка Вімблдону вилетіла у першому колі
Продовження домінації Швьонтек, камбек Гофф: результати чвертьфіналів Ролан Гаррос
Калініна закамбечила проти чинної чемпіонки Вімблдону і пробилася до півфіналу Страсбурга
Матч Калініної у чвертьфіналі турніру в Страсбурзі перенесли

Останні новини