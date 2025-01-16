З кулькою і на велотренажері: Світоліна кумедно відсвяткувала 100 перемогу на Grand Slam
Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала представницю США Керолайн Доулхайд та вийшла у третє коло Australian Open-2025. Матч завершився з рахунком 2:0 (6:1, 6:4).
Ця перемога стала сотою для Світоліної в усіх турнірах Grand Slam.
Українка вирішила незвичним, але кумедним чином відзначити своє досягнення, опублікувавши фото на велотренажері поруч із повітряною кулькою з написом "100".
Нагадаємо, у першому колі Australian Open Світоліна здолала представницю Румунії Сорану Кирстю.
У наступному раунді українка зустрінеться із переможницею пари Сарасуа – Паоліні.