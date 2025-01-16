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З кулькою і на велотренажері: Світоліна кумедно відсвяткувала 100 перемогу на Grand Slam

Богдан Войченко — 16 січня 2025, 11:40
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З кулькою і на велотренажері: Світоліна кумедно відсвяткувала 100 перемогу на Grand Slam

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала представницю США Керолайн Доулхайд та вийшла у третє коло Australian Open-2025. Матч завершився з рахунком 2:0 (6:1, 6:4).

Ця перемога стала сотою для Світоліної в усіх турнірах Grand Slam.

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Українка вирішила незвичним, але кумедним чином відзначити своє досягнення, опублікувавши фото на велотренажері поруч із повітряною кулькою з написом "100".

Нагадаємо, у першому колі Australian Open Світоліна здолала представницю Румунії Сорану Кирстю.

У наступному раунді українка зустрінеться із переможницею пари Сарасуа – Паоліні.

Grand Slam Еліна Світоліна теніс