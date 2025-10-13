Українська правда
Світоліну номіновано на престижну нагороду за виступ у фіналі КБДК

Станіслав Матусевич — 13 жовтня 2025, 14:38
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала номінанткою на нагороду "Heart Award" за виступ у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг 2025.

Про подію повідомляє офіційний сайт змагання.

Нагорода "Heart Award" вручається тенісисткам, які з честю представляли свою країну, продемонстрували виняткову мужність на корті та видатну відданість команді під час виступу на Кубку Біллі Джин Кінг.

Лауреатка отримає грошовий приз у розмірі 10 тисяч доларів, який може пожертвувати на благодійність за своїм вибором.

Світоліна у вересневому фінальному раунді КБДК спочатку в рамках чвертьфінального матчу проти команди Іспанії обіграла Паулу Бадосу, а в півфінальному поєдинку прикро поступилася італійці Жасмін Паоліні.

Паоліні стала однією з суперниць Еліни в боротьбі за "Heart Award". Окрім неї, нагороду можуть здобути ще одна італійка, Елізабетта Коччаретто, та американка Джессіка Пегула.

Проголосувати за найдостойнішу кандидатку може кожен за цим посиланням. Голосування буде відкрите до п'ятниці, 24 жовтня.

Нагадаємо, що в півфіналі Кубку Біллі Джин Кінг збірна України поступилася Італії з рахунком 1:2.

