Мені подобається, як я почала сезон, – Світоліна прокоментувала вихід у третє коло Australian Open

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася емоціями від перемоги над полькою Ліндою Клімовічовою і виходу в третє коло Australian Open.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

Матч вийшов непростим. Лінда зіграла дуже, дуже добре. Вона сильно пробивала по м'ячу, і, звичайно, завжди непросто грати проти суперниці, з якою ти раніше не зустрічалася і яка тільки починає виступати в Турі. У таких ситуаціях все зводиться до того, щоб знайти правильне рішення, підібрати ключі до гри. Я дуже рада, що зуміла довести матч до перемоги у двох сетах",

Від початку року Еліна виграла усі 7 проведених матчів і дуже задоволена цим.

"Я намагаюся йти від матчу до матчу. Жодного поспіху. Все зводиться до того, щоб вигравати зустрічі. Іноді вони виходять неідеальними, іноді потрібно просто опустити голову, боротися і шукати вихід із ситуації. Поки що це дійсно добре працює.

Я дуже задоволена тим, як провела міжсезоння, тим, що після вересня змогла добре відпочити, перезавантажитися і знову бути готовою до боротьби. Мені подобається те, як я почала сезон, як граю зараз, і я просто отримую задоволення від того, що відбувається".