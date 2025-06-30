Світоліна: Я стала грати більш агресивно, і це приносить результат

Еліна Світоліна впевнено стартувала на Вімблдоні, розгромивши у першому колі угорку Анну Бондар з рахунком 6:3, 6:1. Після матчу перша ракетка України дала ексклюзивне інтерв'ю українським журналістам.

– Еліно, чи є в вас побажання щодо суперниці у наступному матчі?

– Ні, по-перше, я взагалі не думаю про суперника, який випаде жереб, так і буде. По-друге, мені потрібно фокусуватися на своїх діях і своєму здоров'ї.

– За останні сім років ви не програвали у стартових матчах турнірів Grand Slam, встановивши рекорд у жіночому одиночному розряді. Чи знали ви про це?

– Ні, я не замислювалася про це, тому що переді мною стоять більш амбіційні завдання на Слемах, ніж перемагати у першому колі.

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– Трава не є вашим коронним покриттям, однак саме на ній ви досягали найкращих результатів на мейджорах. Чим можете пояснити цей парадокс?

– Раніше я грала трохи по-іншому, зараз у мене змінився стиль гри. Я думаю, зараз і за відчуттями, і за результатами видно, що я граю на певному рівні на траві. Для мене головним є відчувати себе здоровою на корті, щоб швидко рухались ноги, тому що на траві потрібно робити акцент на якість руху. У мене на Вімблдоні є гарні результати: два півфінали та чвертьфінал минулого року. Вони додають мені впевненості.

– Скажіть, ви згадали про зміни у власному тенісі. Ми бачили, що ви краще стали грати з лету. Чи є ще певні зміни?

– Я в принципі більш агресивно стала грати. Удари з лету – це результат попередніх агресивних дій. Хоча також я працювала над ударами з лету, щоб створювати можливості завершувати розіграші якомога скоріше і суперники не мали часу повернутися в гру. Агресивність тенісу стосується і подачі, і прийому. Так, це призводить до більшої кількості помилок, однак результат приносить.

– У сьогоднішньому матчі був кумедний момент, коли ви виграли очко, влучивши м'ячем не в корт, а у суперницю, яка перебувала далеко за задньою лінією. Чи траплялися раніше подібні моменти у вашій кар'єрі?

– Дійсно, це у моїй кар'єрі сталося вперше. Я навіть не планувала вигравати таке очко (сміється). Я знала правила, що можна виграти розіграш таким чином, але не думала, що таке трапиться зі мною.

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– Ви були присутні на дні народження Марти Костюк. Якщо не секрет, що подарували їй?

– Квіти (сміється).

– Тільки квіти?

– Так. Це був не тільки день народження Марти, а перший захід, який вона робила зі своїм фондом, тому була дуже тепла атмосфера. Класно, коли можна ось так зібратися в українському закладі, поспілкуватися, поїсти українську їжу, тому залишилися дуже теплі спогади.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона