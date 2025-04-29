Світоліна – про перемогу над Саккарі: Намагаюся багато працювати, щоб вийти на свій рівень

Перша ракетка України Еліна Світоліна в інтерв'ю на корті після перемоги над грекинею Марією Саккарі в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в іспанському Мадриді прокоментувала свій виступ.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Я дуже задоволена цим виступом. Що я можу сказати про вчорашню ситуацію? Це було досить складно. Я думаю, що мені пощастило, тому що я залишалася в готелі. Але треба було дійсно розслабитися і просто сприйняти це як вихідний день. Як би там не було, сьогодні я дуже задоволена своїм виступом", – сказала Світоліна.

Не оминула увагою спортсменка свою серію з десяти двосетових перемог поспіль на ґрунті, яка стала лише четвертою в історії поточного століття.

"У чому секрет моєї успішної серії? Я намагаюся багато працювати, щоб вийти на свій рівень. Я дуже рада, що мені так швидко вдалося це зробити на ґрунті, тому що, звісно, перехід з харду на ґрунт – це непросто. Але, так, я задоволена, на сьогодні я дуже задоволена своєю грою, я намагаюся залишатися здоровою, тому що це пріоритет для мене, а також налаштовуватися на кожен конкретний матч".

Нагадаємо, що 29 квітня в матчі 1/8 фіналу турніру в Мадриді Світоліна обіграла Марію Саккарі з рахунком 6:3, 6:4.