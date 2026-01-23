Світоліна – про перемогу над Шнайдер: Важкий матч

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилась про перемогу над "нейтральною" росіянкою Діаною Шнайдер у третьому колі Australian Open.

Спортсменка поспілкувалась з кореспондентом змагання на корті.

"Однозначно, матч був дуже важким. Я намагалась втримати ту саму подачу, оскільки ми обмінялись брейками і я дуже зла була на себе. Але загалом я дуже задоволена своєю грою та перемогою, це справді дуже приємно.

Глибокі вдохи – це і є спосіб впоратись із розчаруванням. Коли у тебе є шансі, а ти їх не реалізовуєш – здається, ніби настав кінець світу. Я намагалась спрямувати цю фрустрацію в свої удари – бити ще сильніше", – розповіла Світоліна.

Також тенісистка висловилась про своє попереднє інтерв'ю, в якому розповіла, що планує взяти картку Гаеля Монфіса та зробити собі кілька подарунків.

"Тоді я купила кілька сумочок, тому я дуже дякую йому. Тепер, мабуть, він візьме мою кредитку і я оплачу його покупки", – віджартувалась Світоліна.

Зазначимо, що у наступному колі змагань українка зіграє з переможницею матчу між Єленою Габріелою Русе (79, Румунія) та Міррою Андрєєвою (7, -).

Цікаво, Еліна Світоліна стала єдиною представницею України, яка змогла подолати перше коло Australian Open в жіночому одиночному розряді, обігравши іспанку Крістіну Букшу. У другому раунді змагань українка пройшла польку Лінду Клімовічову.