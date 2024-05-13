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Світоліна: Минулого року не надто добре грала в Римі

— 13 травня, 17:42
Світоліна: Минулого року не надто добре грала в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна прагне зіграти на римському "тисячнику" краще, ніж торік.

Її слова цитує офіційний сайт WTA.

"Чесно кажучи, минулого разу я тут грала не надто добре. Але все одно, знаєте, було приємно зіграти тут такий великий турнір, отримати відчуття важливого змагання.

Думаю, важливо дотримуватися своєї гри. Знаю, що можу добре зіграти тут. Намагаюся черпати із цього впевненість", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Еліні вже вдалося пробитися до четвертого кола турніру WTA 1000 в Римі, де вона зіграє проти "нейтральної" Арини Соболенко.

Напередодні українка закликала міжнародну спільноту долучитися до ініціативи з повернення викрадених Росією дітей.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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