Світоліна: Минулого року не надто добре грала в Римі

Перша ракетка України Еліна Світоліна прагне зіграти на римському "тисячнику" краще, ніж торік.

Її слова цитує офіційний сайт WTA.

"Чесно кажучи, минулого разу я тут грала не надто добре. Але все одно, знаєте, було приємно зіграти тут такий великий турнір, отримати відчуття важливого змагання.

Думаю, важливо дотримуватися своєї гри. Знаю, що можу добре зіграти тут. Намагаюся черпати із цього впевненість", - сказала Світоліна.