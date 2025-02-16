Світоліна прокоментувала переконливу перемогу над Калінською

Українська тенісистка Еліна Світоліна (22) зізналась, що два титули, виграні на турнірі серії WTA 1000 в Дубаї, надихають її на нові перемоги.

Про це українка розповіла після впевненої перемоги над "нейтральною" тенісисткою Анною Калінською (18) – 6:1, 6:2. Слова Еліни наводить портал Великий теніс України:

"Це точно був хороший матч для мене, я дуже задоволена своїм виступом. У мене так багато приємних спогадів, пов’язаних із цим турніром, я двічі тут перемагала, це просто неймовірно... Тож сьогодні я намагалась зробити все, що в моїх силах, щоб здобути перемогу.

Насправді це нелегко, коли у першому ж колі ти зустрічаєшся із сильною суперницею. Тобі завжди треба залишатись напоготові, бути зосередженою в кожному розіграші, очікувати від суперниці хорошої гри.

Я щаслива, що змогла зберегти концентрацію, що я дійсно боролась і зіграла чудовий матч. Дуже вдячна всім глядачам, це задоволення знову повернутись на цей корт і зіграти ще".

Зазначимо, що Світоліна вигравала турнір у Дубаї двічі поспіль (2017, 2018).

У наступному колі змагань Світоліна зустрінеться з переможницею пари Ребекка Шрамкова (46, Словаччина) – Клара Таусон (39, Данія).

Раніше Даяна Ястремська вийшла до другого кола турніру в Дубаї, здолавши Магду Лінетт (36, Польща) з рахунком 6:3, 7:5.