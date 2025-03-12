Світоліна – про перемогу над Пегулою: Задоволена своїм виступом

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилась про перемогу над Джессікою Пегулою в матчі 1/8 фіналу турніру в Індіан-Веллсі, відзначивши складні для суперниць погодні умови.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Матч був далеко не простим: погодні умови, дощ, постійні зупинки та перерви. Думаю, разів десять довелося розігріватися заново. Але в таких ситуаціях усі перебувають в однакових умовах, тож потрібно просто адаптуватися і грати далі. Загалом, задоволена своїм виступом.

Травма стопи? Звісно, повернення на корт супроводжувалося дискомфортом. Тому перед тим, як знову почати тренування, я намагалася зробити наголос на фізичну підготовку в залі, щоб зміцнити м'язи й бути впевненою у своїй формі. Думаю, ми з командою виконали чудову роботу, щоб підготуватися так, щоб почуватися впевнено і показувати якісний теніс на турнірах", – розповіла Світоліна.