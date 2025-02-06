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Світоліна отримала подарунок від фронтмена легендарного українського гурту

Богдан Войченко — 6 лютого 2025, 13:21
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Світоліна отримала подарунок від фронтмена легендарного українського гурту

Друга ракетка України Еліна поділилася у соціальних мережах фотографією із солістом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Тенісистка навіть отримала від музиканта подарунок – книгу, в якій показуються та описуються пам'ятні події в історії українського бенду.

"Друже, щиро дякую! Завжди рада тебе бачити", – підписала фото Еліна.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA. Світоліна піднялася на один рядок та знаходиться на 23-й сходинці.

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Нещодавно перервалася переможна серія 30-річної українки над росіянами. Еліна поступилася нейтральній Анні Блінковій у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

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