Світоліна отримала подарунок від фронтмена легендарного українського гурту

Друга ракетка України Еліна поділилася у соціальних мережах фотографією із солістом гурту "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Тенісистка навіть отримала від музиканта подарунок – книгу, в якій показуються та описуються пам'ятні події в історії українського бенду.

"Друже, щиро дякую! Завжди рада тебе бачити", – підписала фото Еліна.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA. Світоліна піднялася на один рядок та знаходиться на 23-й сходинці.

Нещодавно перервалася переможна серія 30-річної українки над росіянами. Еліна поступилася нейтральній Анні Блінковій у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.