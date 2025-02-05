Соліст поп-гурту LMFAO дебютував у професійному тенісі

49-річний фронтмен легендарного гурту LMFAO, Стефан Кендал Горді, відомий як Redfoo, не полишає своїх амбіцій у великому тенісі.

Після важкого дебюту минулого тижня, де він поступився з рахунком 2:0 (6:0 6:0), артист знову вийшов на корт у своєму другому професійному турнірі ITF М15 у Єгипті.

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Цього разу відомий співак знову зазнав поразки, поступившись норвежцю Лейтону Рівері, який посідає 1299 місце у рейтингу. Матч завершився із рахунком 2:0 (6:1, 6:0).

Зазначимо, що Redfoo давно захоплюється тенісом і серйозно тренується, намагаючись зарекомендувати себе в цьому виді спорту.

Незважаючи на невдалий старт, музикант демонструє непохитну волю до перемоги і прагне досягти успіху у своєму захопленні.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, чоловіча асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила свій рейтинг.

Італієць Яннік Сіннер продовжує впевнено очолювати рейтинг, випереджаючи на 3695 очок німця Александра Звєрєва