Світоліна вперше з початку повномасштабного вторгнення поступилася росіянці

Українська тенісистка Еліна Світоліна (24) поступилась нейтральній Анні Блінковій (83) у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

Матч тривав 1 годину 38 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Українка двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 14 брейк-пойнтів.

Це була третя очна зустріч суперниць, попередні дві відбулися у 2023 році та завершилися перемогами українки.

Зазначимо, що це перша поразка Еліни від представників Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Upper Austria Ladies Linz – WTA 500

Лінц, Австрія

Призовий фонд – $1,064,510

Хард (зал)

Друге коло, 30 січня

Анна Блінкова (-) – Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:4

Нагадаємо, напередодні у чвертьфінал турніру вийшла Даяна Ястремська, яка впевнено обіграла Антонію Ружич з Хорватії – 7:5, 6:1.