Світоліна вперше з початку повномасштабного вторгнення поступилася росіянці
Еліна Світоліна
Getty Images
Українська тенісистка Еліна Світоліна (24) поступилась нейтральній Анні Блінковій (83) у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.
Матч тривав 1 годину 38 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Українка двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 14 брейк-пойнтів.
Це була третя очна зустріч суперниць, попередні дві відбулися у 2023 році та завершилися перемогами українки.
Зазначимо, що це перша поразка Еліни від представників Росії з початку повномасштабного вторгнення.
Upper Austria Ladies Linz – WTA 500
Лінц, Австрія
Призовий фонд – $1,064,510
Хард (зал)
Друге коло, 30 січня
Анна Блінкова (-) – Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 6:4
Нагадаємо, напередодні у чвертьфінал турніру вийшла Даяна Ястремська, яка впевнено обіграла Антонію Ружич з Хорватії – 7:5, 6:1.