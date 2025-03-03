Зірковий американський співак пробіг Токійський марафон із вражаючим результатом

Гаррі Стайлс не лише збирає стадіони своїми концертами, а й підкорює марафонські дистанції.

Як повідомляє видання Runner's World, 2 березня співак фінішував на Токійському марафоні з вражаючим часом 3:24:07, утримуючи середній темп 7:47 на милю (близько 4:50 хв/км).

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Поп-зірка показав майже ідеальні рівномірні спліти: першу половину він пробіг за 1:42:03, а другу – всього на секунду повільніше, 1:42:04. Така стабільність у темпі дивує, хоча, можливо, здатність до бездоганного ритму стала для нього природною завдяки багаторічній музичній кар'єрі.

Стайлс шокував фанатів, фінішувавши на 6010-му місці серед понад 37 тисяч учасників, що є чудовим результатом навіть для досвідчених бігунів.

Любов Гаррі до бігу не є випадковою. У нього вже є особистий рекорд на милю – 5:13, а зазвичай він бігає від 6 до 11 миль у супроводі тренера на вулицях Лондона.

Багато знаменитостей пробували свої сили у марафонах, але далеко не всі можуть похвалитися подоланням дистанції з часом менше 3:30, який показав Стайлс.

Harry Styles completed the 2025 Tokyo Marathon today, finishing with a time of 3:24:07, which translates to an average pace of 7:47 per mile.



He finished strongly, crossing the line in 6,010th place out of more than 37,000 runners. pic.twitter.com/8NRLQ7Tn07 — Pop Hive (@thepophive) March 2, 2025

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