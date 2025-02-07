Запалив у роздягальні: голлівудський актор знявся у рекламі з вельським футбольним клубом

Голлівудська зірка Ченнінг Татум під час візиту до Рексема разом із другом Райаном Рейнольдсом потрапив у кумедну ситуацію.

Актор брав участь у зйомках реклами "SToK Cold Brew Coffee", яка буде показана під час Супербоула, але запам’ятав цей день зовсім не через роботу.

Під час зйомок у роздягальні Рексема Татум невдало сперся на стіл і впав обличчям прямо на нього, викликавши вибух сміху серед присутніх. Незважаючи на багаторічний досвід зйомок у блокбастерах, актор зізнався, що трохи хвилювався, адже опинився перед професійними футболістами.

Проте гравці клубу прийняли його дуже тепло: він відвідав їхній матч проти Кембриджа (2:2), а потім разом із командою відзначив день народження Еліота Лі у місцевому барі.

Як зазначає сам актор, Рексем справив на нього велике враження, особливо його атмосфера та архітектура. Татум зізнався, що хоче повернутися й дослідити місто краще.

Нагадаємо, після 29 турів валлійський клуб посідає третю сходинку, набравши 55 очок Першій лізі Англії. Команда претендує на підвищення у дивізіоні.