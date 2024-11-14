Незручно вийшло: гравець НБА під час матчу впав на зіркову голівудську актрису

Сьогодні вночі відбулася гра між Нью-Йорком та Чикаго, яка запам'яталася не лише шаленою кінцівкою матчу, але й епізодом, що завірусився у соцмережах.

У першій чверті Оу Джи Анунобі намагався врятувати м'яч, але ненароком впав на глядачку, якою виявилася відома голівудська актриса Енн Хетавей.

Баскетболіст перевернув тацю зі снеками американської селебриті, за що одразу ж вибачився. Жінка посміялася, як і всі оточуючі, але сумним був лише син Енн, який залишився без попкорну.

OG Anunoby almost crashed into Anne Hathaway sitting courtside 😅 pic.twitter.com/730en82OrM — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2024

Зазначимо, що сама гра завершилася перемогою Чикаго із рахунком 124-123.

Що стосується Анунобі, то окрім падіння на Гетавей він нічим особливим не запам'ятався, отримавши посередні оцінку за матч.