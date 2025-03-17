Найпопулярніший спортсмен Словаччини викликав фурор в образі Кена на місцевих "Танцях з зірками"
Легендарний словацький велоспортсмен Петер Саган вчергове викликав фурор і овації на місцевій версії шоу "Танці з зірками".
35-річний Саган та його партнерка Еліска Ленцесова постали в образі Кена і Барбі.
Вони станцювали під пісню Дуа Ліпи "Break My Heart", яка була саундтреком до фільму "Барбі".
Образ Петера ідеально передав Кена з фільму. Його зіграв популярний голлівудський актор Раян Гослінг. Роль Барбі дісталася Марго Роббі.
Петер Саган – один із найуспішніших велогонщиків свого покоління. Він триразовий чемпіон світу в шосейних гонках (2015, 2016, 2017), семиразовий володар зеленої майки найкращого спринтера на Тур де Франс (2012–2016, 2018, 2019) та переможець класичних одноденних гонок, зокрема Париж – Рубе (2018) та Тур Фландрії (2016).
Це вже 10 сезон словацьких "Танців з зірками". Місцеві спортсмени не вперше беруть участь. У першому сезоні віцечемпіоном став Юрай Бача (бронза ОІ-2004, каное), у другому також віцечемпіоном став Радослав Жидек (срібло ОІ-2006, сноубординг).