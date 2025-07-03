Світоліна: Запросила Валерія Залужного на свій матч

Еліна Світоліна впевнено перемогла "нейтральну" спортсменку Александру Соснович у другому колі Вімблдону і прийшла на зустріч з українськими спортивними кореспондентами у доброму гуморі. А ось у них знайшлися і критичні питання щодо матчу.

– В першому сеті у вас не пішла перша подача. Сонце засліплювало чи щось інше завадило?

– Я б не сказала, що все так погано було (посміхається). Але сьогодні були дуже складні умови. По-перше, нас дуже швидко перенесли на інший корт. По-друге, дійсно, сонце на одному боці корту просто засліплювало очі, я навіть не бачила ліній.

Не скажу, що я грала якось супер, але цього було достатньо для перемоги.

– Що ви відчували за рахунку 5:2 на подачі суперниці у першому сеті, коли гейм тривав близько десяти хвилин?

– Я хотіла швидше закрити сет і перейти на подачу на початку другої партії на той бік корту, де сонце не заважало. Правда, мені це не допомогло, адже я програла перший гейм другого сету.

– А не заважав якийсь своєрідний вболівальник суперниці, що дуже голосно висловлював свої емоції?

– Звісно, я чула, бо тільки глухий міг того не чути (сміється). Мабуть, його й на Центральному корті було чутно, але я розумію, що це провокація зі спробами вивести мене на якусь негативну емоцію. Проте мене не так просто вивести з себе (посміхається). Навпаки, мене це загартовує і додає ще більше вогню.

– Під час підготовки до матчу чи звертали увагу, що програєте 1:2 за очними зустрічами?

– Та ні, не звертала. Тим більше, остання моя поразка проти неї була в Мадриді у 2023-му, коли я тільки поверталася в тур після вагітності й була не в формі. Проте хотілося взяти реванш за ту гру.

– Наступну вашу суперницю, бельгійку Мертенс, ви обігравали минулого тижня. Це додасть впевненості?

– Я знаю, як вона грає, і це добре. Однак вона вийде теж налаштованою на перемогу, знаючи, що їй потрібно робити на корті. Тож буде цікавий матч, мені потрібно якнайкраще налаштуватися тактично під неї. В неї непроста гра й вона любить грати на траві. Потрібно фізично відновитися і завтра попрацювати на тренувальному корті, щоб бути готовою до третього кола.

– Бачили у соцмережах ваше фото з Валерієм Залужним. Хто її ініціював, як це сталося?

– Я хотіла з ним зустрітися вже давно, а так співпало, що в нього було віконце, і в мене швидко закінчився перший матч. Рада була з Валерієм зустрітися, класно, що нам вдалося поспілкуватися.

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– Залужного не запросили на один зі своїх наступних матчів на Вімблдоні?

– Так, він сказав, що хоче прийти. Якщо в нього буде віконце в той час, коли я буду грати, то він обіцяв прийти повболівати.

– З топ-5 у жінок залишилася лише Сабалєнка. Як ви вважаєте, чому стільки топів вилетіли вже на старті турніру?

– Важко сказати. Цього року дійсно багато несподіваних результатів. Найбільшою несподіванкою для мене став виліт Пегули (третя ракетка світу – прим.). Щодо Гофф – я одразу після жеребкування подумала, що Даяна зараз у гарній формі й вона обіграє Коко.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона