Між матчами Вімблдону: Світоліна зустрілася із Залужним

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрілася із Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерієм Залужним.

Пост та світлину із зустрічі тенісистка опублікувала у своєму Instagram.

"Рада була зустрітися з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і особисто подякувати за ту важливу справу, яку генерал вже зробив і продовжує робити для України та українців", – написала Світоліна.

Валерій Залужний обіймає посаду посла з травня 2024 року. До цього був Головнокомандувачем Збройних сил України (з 2021 року).

Нагадаємо, наразі Еліна знаходиться у Лондоні, адже бере участь у Вімблдоні. Зокрема, на старті турніру перша ракетка України здобула впевнену перемогу.

Після цього Світоліна дала ексклюзивне інтерв’ю українським журналістам.

Раніше повідомлялося, що визначилася суперниця Еліни у другому колі Вімблдону.