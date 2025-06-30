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Між матчами Вімблдону: Світоліна зустрілася із Залужним

Андрій Мошкун — 30 червня 2025, 20:55
Між матчами Вімблдону: Світоліна зустрілася із Залужним
Instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна зустрілася із Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерієм Залужним.

Пост та світлину із зустрічі тенісистка опублікувала у своєму Instagram.

"Рада була зустрітися з Послом України у Великій Британії Валерієм Залужним і особисто подякувати за ту важливу справу, яку генерал вже зробив і продовжує робити для України та українців", – написала Світоліна.

Валерій Залужний обіймає посаду посла з травня 2024 року. До цього був Головнокомандувачем Збройних сил України (з 2021 року).

Нагадаємо, наразі Еліна знаходиться у Лондоні, адже бере участь у Вімблдоні. Зокрема, на старті турніру перша ракетка України здобула впевнену перемогу.

Після цього Світоліна дала ексклюзивне інтерв’ю українським журналістам.

Раніше повідомлялося, що визначилася суперниця Еліни у другому колі Вімблдону.

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