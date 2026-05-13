Костюк похизувалася дипломом про завершення Гарвардської бізнес-школи

Друга ракетка України Марта Костюк несподівано здивувала своїх підписників новим дописом у соцмережах, де похизувалася дипломом Harvard Business School.

Українська тенісистка опублікувала фото у фірмовому мерчі Гарварду з дипломом у руках. Як виявилося, ще у 2025 році Костюк брала участь у програмі Crossover Into Business для професійних спортсменів.

" Отже, це нарешті дійшло до мене. У минулому році я була частиною програми Crossover Into Business від Гарвардської бізнес-школи для професійних спортсменів. Було весело вийти за межі тенісного світу на деякий час і зустрітися з людьми з абсолютно різних історій. Все ще дуже пишаюся цим", – написала Марта.

Йдеться не про повноцінну багаторічну освіту в університеті, а про спеціальну бізнес-програму Гарвардської школи для професійних спортсменів, де учасники знайомляться з основами бізнесу, менеджменту та роботи поза межами спорту.

Судячи з дати на дипломі, програму Костюк завершила ще у 2025 році, а тепер лише отримала сам документ та вирішила поділитися цим моментом із підписниками.

Нагадаємо, не так давно про завершення навчання у Гарварді оголосив колишній футболіст Мілану Пато.

Після вручення диплому бразилець зустрівся із ще одним зірковим випускником академії Себастьяном Феттелем, який напередодні також закінчив своє навчання.