Український фехтувальник зізнався, що мріє взяти інтерв'ю у Світоліної

Чемпіон Європи з фехтування Роман Свічкар, окрім спортивної кар'єри, має чимало інших проєктів, зокрема, бере інтерв'ю в зіркових українських спортсменів.

У коментарі для "Чемпіона" він розповів, з ким би ще мріяв записати розмову.

Атлет зізнався, що хотів би поспілкуватись з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Він захоплюється не тільки її спортивними досягненнями.

"Ті, з ким мрію записати інтерв'ю – це Еліна Світоліна стовідсотково. Я був на її майстеркласах у Житомирі, але не встиг із нею там поспілкуватись. Ми разом були на Юнацьких Олімпійських іграх у 2010 році в Сінгапурі. Вона представляла Харків. Еліна мене дуже вражає як особистість", – сказав Свічкар.

Зазначимо, що наразі Еліна перебуває в Римі, де зовсім скоро розпочне свій шлях на "тисячнику", який вигравала у 2017 і 2018 роках. Українка зіграє у другому колі проти однієї із кваліфаєрок.