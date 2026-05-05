Свічкар назвав чотирьох українців, з якими б хотів провести інтерв'ю
Український фехтувальник Роман Свічкар назвав чотирьох українців, з якими б він хотів зробити інтерв'ю.
Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Чемпіону.
"Це Еліна Світоліна стовідсотково. Я був на її майстеркласах у Житомирі, але не встиг із нею там поспілкуватись. Ми разом були на Юнацьких Олімпійських іграх у 2010 році в Сінгапурі. Вона представляла Харків. Еліна мене дуже вражає як особистість.
Також хотів би дуже побачити та поспілкуватись із Артемом Півоваровим, бо останній рік я слухаю його пісні перед боями, і вони мене дуже заряджають.
Третя людина, я назву тут двох – це пілот Формули-4 Олександр Бондарев і сумоїст Данило Явгусишин. Це ті українці, які себе зараз проявляють на увесь світ".
Серед тих, з ким Роман вже поспілкувався, є Ярослава Магучіх, Ольга Харлан, Лілія Подкопаєва та Сергій Жадан. Разом із Жаданом вони відвідали військовий шпиталь, а з Подкопаєвою поїхали до дитячого будинку в Броварах.
Свічкар також високо оцінює діяльність колег.
"Магучіх мене вразила тим як допомагає державі, військовим, тваринам. Там космічні суми. Я пишаюсь нею", – ділиться Роман.
Окрім цього він відзначив позитив найтитулованішої фехтувальниці України Ольги Харлан, яка всіляко підтримувала його під час запису матеріалу.