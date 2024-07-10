Світоліна: Якщо не виграю турнір Grand Slam — зможу з цим жити

Українська тенісистка Еліна Світоліна (21) не буде робити великої трагедії, якщо не зможе у своїй кар'єрі тріумфувати на турнірі серії Grand Slam.

Про це 29-річна одеситка розповіла в інтерв'ю ВТУ.

"Очікування від чвертьфіналу Вімблдону проти Єлєни Рибакіної? Вона дуже сильно б'є по м'ячу. Я думаю, що це ні для кого не сюрприз. Цілком очевидно, що в неї потужна подача. Вона намагається миттєво відповідати сильними ударами із задньої лінії. Це те, чого я очікуватиму і спробую змусити її почуватися незручно. Я думаю, що вона не сильно змінює свій стиль від покриття до покриття. Попередні виступи на трав'яному мейджорі? Це були дуже різні історії. Кожен рік - це нова історія. Цього року я сказала своєму тренеру, що кожна нова перемога на турнірі - це бонус. Я не хочу відчувати тиск. Просто хочу виходити на корт і насолоджуватися кожним моментом. Адаптуватися до трави непросто, тому що сезон на цьому покритті дуже короткий. Але я дуже задоволена. У мене були чудові матчі з сильними гравцями, і для мене це просто добре - знову бути у чвертьфіналі. Зараз я намагаюся бути більш розслабленою. Звісно, це непросто, але я намагаюся підходити до великих матчів більш розслаблено, ніби кажучи: мені не байдуже, але я не надто хвилююся. І знаєте, якщо в моєму житті не трапиться перемога на турнірі Grand Slam - це теж нормально, я зможу з цим жити. Я не буду мучити себе цим до кінця своїх днів. Тому для мене важливо залишатися розслабленою і зосередженою, і це, здається, працює. Я просуваюся далеко на мейджорах, і сподіваюся, що зможу продовжити в тому ж дусі", — сказала Світоліна.

Матч Світоліної та Рибакіної у чвертьфіналі Вімблдону-2024 відбудеться сьогодні, 10 липня, на центральному корті Лондона. Орієнтовний початок — о 15:30 за київським часом.

Напередодні Еліна не залишила шансів для китаянки Ван Сіньюй. Після гри українка написала, що попри впевнену перемогу, це був ментально один із найскладніших матчів у її житті: "Білий Вімблдон став для мене чорним".