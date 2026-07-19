Мессі – другий гравець в історії, який зіграє у трьох фіналах чемпіонатів світу

Тренерські штаби збірних Іспанії та Аргентини визначилися зі стартовими складами команд на фінал чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Склади команд:

Іспанія: Унаї Сімон, Порро, Кубарсі, Лапорт, Кукурелья, Родрі, Фабіан Руїс, Алекс Баена, Ольмо, Ямал, Оярсабаль

Аргентина: Еміліано Мартінес, Монтіель, Ромеро, Лісандро Мартінес, Тальяфіко, Де Пауль, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Ніко Гонсалес, Мессі, Хуліан Альварес

Таким чином, Ліонель Мессі стане лише другим гравцем у історії, який візьме участь у трьох фіналах чемпіонатів світу. Раніше він брав участь у фіналах 2014 і 2022 років.

До Мессі єдиним гравцем, який брав участь у трьох фіналах ЧС, був легендарний бразильський захисник Кафу, який грав у вирішальних матчах мундіалів 1994, 1998 і 2002 років.

При цьому, Мессі – перший, хто в усіх трьох фіналах вийшов у основному складі, оскільки Кафу в фіналі ЧС-1994 з'явився на полі лише на заміну на 21-й хвилині.

Нагадаємо, матч Іспанія – Аргентина відбудеться у неділю, 19 липня, в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі, США). Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом.

На думку ліцензованого букмекера betking, збірна Іспанія є невеликим фаворитом на завоювання титулу. На виграш у фіналі "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 1,66. Успіх Аргентини оцінюється в 2,16. Якщо ж говорити про основний час, то тут на перемогу Іспанії дається коефіцієнт 2,40, нічия – 3,10, збірна Аргентини ж має шанс 1 до 3,33 на перемогу за 90 хвилин ігрового часу.

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