Світоліна і Костюк – про події під час блекауту в Мадриді: Було дуже романтично

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк розповіли, як проводили час під час масштабного відключення світла у Мадриді.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

28 квітня по всій Іспанії та прилеглих країнах відбувся масштабний блекаут, через який переважну більшість матчів на турнірі в Мадриді скасували.

Еліна Світоліна напередодні мала грати останнім запуском вечірньої сесії, тому під час відключення електрики знаходилася у готелі, де просто пішла спати.

Марта Костюк повинна була виступати вдень, і в момент зникнення світла якраз закінчила розминку.

"Чесно кажучи, зі мною трапилася кумедна історія. Тут багато різних приміщень, і я пішла в зал, де розташовані наші роздягальні. Приходжу – а там екрани вимкнені, світла немає. Думаю: навіщо все вимкнули? Хочу перевірити рахунок – зв'язок не працює. Нарешті табло завантажилося, дивлюся – матчі перервані. Нічого не можу зрозуміти, адже щойно розминалася, і все було нормально. А вже коли зайшла в іншу будівлю і побачила там суцільну темряву, зрозуміла, що зникло електропостачання. Насправді, атмосфера тут весела. Ми сиділи в ресторані при свічках – було дуже романтично. Потім пішли в тренажерний зал, де просто лежали і відпочивали. Це дуже цікаве відчуття: ти лежиш і постійно думаєш, що світло можуть увімкнути будь-якої миті", – розповіла Костюк.

Нагадаємо, що з'явився розклад матчів українських тенісисток на турнірі в Мадриді на 29 квітня.