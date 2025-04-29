Світоліна, Костюк і Кіченок проведуть чергові матчі у Мадриді 29 квітня: визначився час
Еліна Світоліна, Марта Костюк та Людмила Кіченок 29 квітня проведуть чергові матчі турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді.
Світоліна (17) зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (82).
Костюк (36) проведе поєдинок з росіянкою Анастасією Потаповою (39).
Кіченок разом із американкою Софією Кенін зіграє у парному розряді проти пари Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія).
Енергопостачання в Мадриді відновлено, тож матчі мають відбутися згідно з розкладом.
Розклад матчів за участю українок на 29 квітня
16:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція), корт Arantxa Sanchez, 3-м запуском, після матчу Кіз – Векич.
22:30*. Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (-), корт Arantxa Sanchez, 5-м запуском, після матчу Медведєв – Накашима.
Друге коло парного розряду
19:00* Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія), корт Court 4, 5-м запуском, після матчу Азаренко/Крюгер – Гофф/Монтгомері.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом
Нагадаємо, що ігровий день 28 квітня на турнірі в Мадриді було скасовано через відключення електрики в частині Європи.