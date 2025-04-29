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Світоліна, Костюк і Кіченок проведуть чергові матчі у Мадриді 29 квітня: визначився час

Станіслав Матусевич — 29 квітня 2025, 11:02
Світоліна, Костюк і Кіченок проведуть чергові матчі у Мадриді 29 квітня: визначився час
Еліна Світоліна
WTA

Еліна Світоліна, Марта Костюк та Людмила Кіченок 29 квітня проведуть чергові матчі турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді.

Світоліна (17) зустрінеться з грекинею Марією Саккарі (82).

Костюк (36) проведе поєдинок з росіянкою Анастасією Потаповою (39).

Кіченок разом із американкою Софією Кенін зіграє у парному розряді проти пари Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія).

Енергопостачання в Мадриді відновлено, тож матчі мають відбутися згідно з розкладом.

Розклад матчів за участю українок на 29 квітня

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, США, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
1/8 фіналу одиночного розряду

16:00*. Еліна Світоліна (Україна) – Марія Саккарі (Греція), корт Arantxa Sanchez, 3-м запуском, після матчу Кіз – Векич.

22:30*. Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (-), корт Arantxa Sanchez, 5-м запуском, після матчу Медведєв – Накашима.

Друге коло парного розряду
19:00* Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Вероніка Кудерметова (-)/Елізе Мертенс (Бельгія), корт Court 4, 5-м запуском, після матчу Азаренко/Крюгер – Гофф/Монтгомері.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

Нагадаємо, що ігровий день 28 квітня на турнірі в Мадриді було скасовано через відключення електрики в частині Європи.

Mutua Madrid Open Людмила Кіченок Марта Костюк Еліна Світоліна Марія Саккарі Софія Кенін WTA 1000 Анастасія Потапова

Еліна Світоліна

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