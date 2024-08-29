Третя ракетка світу поділилася очікуваннями про матч проти Світоліної на US Open-2024

Третя ракетка світу, американка Коко Гофф (3) вважає українку Еліну Світоліну (28) сильною та складною суперницею.

Її слова передає Eurosport.

"Еліна складна суперниця, це очевидно. Вона ветеранка тенісу. Я грала з нею раніше в Окленді, і це був дуже важкий матч. Мені доведеться продемонструвати свій найкращий теніс, щоб перемогти її. На корті вона може робити в принципі все.

Для мене виклик буде в тому, щоб знайти баланс між тим, щоб бути агресивною та не дозволяти їй диктувати гру, але при цьому не наробити багато помилок. Вона сильна суперниця, і незалежно від того, в якій формі вона перебуває, її завжди буде важко перемогти" — вважає Коко.