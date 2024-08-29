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Третя ракетка світу поділилася очікуваннями про матч проти Світоліної на US Open-2024

Андрій Яросименко — 29 серпня, 14:53
Третя ракетка світу поділилася очікуваннями про матч проти Світоліної на US Open-2024
Коко Гофф
Getty images

Третя ракетка світу, американка Коко Гофф (3) вважає українку Еліну Світоліну (28) сильною та складною суперницею.

Її слова передає Eurosport.

"Еліна складна суперниця, це очевидно. Вона ветеранка тенісу. Я грала з нею раніше в Окленді, і це був дуже важкий матч. Мені доведеться продемонструвати свій найкращий теніс, щоб перемогти її. На корті вона може робити в принципі все.

Для мене виклик буде в тому, щоб знайти баланс між тим, щоб бути агресивною та не дозволяти їй диктувати гру, але при цьому не наробити багато помилок. Вона сильна суперниця, і незалежно від того, в якій формі вона перебуває, її завжди буде важко перемогти" — вважає Коко.

Нагадаємо, Світоліна зустрінеться з Гофф у третьому колі US Open-2024. На шляху до 1/16 фіналу українка спочатку здолала аргентинку Марію Карле (83), а у другому колі розгромила свою землячку Ангеліну Калініну (55).

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