Третя ракетка світу поділилася очікуваннями про матч проти Світоліної на US Open-2024
Третя ракетка світу, американка Коко Гофф (3) вважає українку Еліну Світоліну (28) сильною та складною суперницею.
Її слова передає Eurosport.
"Еліна складна суперниця, це очевидно. Вона ветеранка тенісу. Я грала з нею раніше в Окленді, і це був дуже важкий матч. Мені доведеться продемонструвати свій найкращий теніс, щоб перемогти її. На корті вона може робити в принципі все.
Для мене виклик буде в тому, щоб знайти баланс між тим, щоб бути агресивною та не дозволяти їй диктувати гру, але при цьому не наробити багато помилок. Вона сильна суперниця, і незалежно від того, в якій формі вона перебуває, її завжди буде важко перемогти" — вважає Коко.
Нагадаємо, Світоліна зустрінеться з Гофф у третьому колі US Open-2024. На шляху до 1/16 фіналу українка спочатку здолала аргентинку Марію Карле (83), а у другому колі розгромила свою землячку Ангеліну Калініну (55).