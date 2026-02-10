Світоліна зіграє проти "нейтральної" росіянки у третьому колі турніру в Досі

Дев'ята ракетка світу Еліна Світоліна, яка в українському дербі на турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі переграла Даяну Ястремську (42), у третьому колі зіграє проти "нейтральної" росіянки Анни Калінскої (28).

У матчі другого кола Калінская у трьох сетах перемогла представницю США Емму Наварро (18) – 7:5, 2:6, 6:2.

Суперниці раніше між собою зустрічалися тричі – всі матчі завершувалися на користь першої ракетки України.

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 10 лютого

Анна Калінская (-) – Емма Наварро (США) 7:5, 2:6, 6:2

Раніше повідомлялося, що ще одна українська тенісистки Ангеліна Калініна вдало стартувала на турнірі серії WTA 125 у португальському Оейраші, де у першому колі впевнено обіграла Ень Шуо Лян з Тайваню.