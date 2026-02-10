Українська правда
Калініна вийшла у друге коло турніру WTA в Португалії

Станіслав Матусевич — 10 лютого 2026, 17:15
Ангеліна Калініна
Getty Images

Ангеліна Калініна (199) вдало стартувала на турнірі серії WTA 125 у португальському Оейраші. У першому колі змагань українка впевнено обіграла Ень Шуо Лян (359, Тайвань).

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

За поєдинок Калініна 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і 6 брейків. Її суперниця виконала 4 ейси, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

Oeiras Ladies Open WTA 125
Оейраш, Португалія, хард
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 10 лютого

Ангеліна Калініна (Україна) – Ень Шуо Лян (Тайвань) 6:1, 6:4

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Калініна зіграє проти переможниці матчу між другою сіяною Далмою Гальфі (90, Угорщина) та Фіоною Кроулі (202, США).

Нагадаємо, що минулого тижня Калініна поступилася в півфіналі кваліфікації турніру WTA 125 у Клуж-Напоці іншій українці, Дар'ї Снігур, яка в підсумку стала півфіналісткою змагань.

Ангеліна Калініна

