Римські рекорди та досягнення Еліни Світоліної

Перемогою на турнірі серії WTA 1000 в Римі перша ракетка України Еліна Світоліна встановила низку рекордів жіночого тенісу.

Досягнення одеситки наводить статистичний портал OptaAce.

Світоліна у 31 рік 235 днів стала найбільш віковою тенісисткою, яка обіграла трьох представниць топ-5 світового рейтингу на одному турнірі, випередивши легендарну Серену Вільямс (Маямі, 2013).

Серена при цьому залишається найстаршою тенісисткою, що перемагала на римському "тисячнику". У 2016 році Вільямс стала чемпіонкою у віці 34 років. Еліна тут на другому місці.

У відкритій Ері (з 1968 року) Світоліна стала другою тенісисткою разом з ізраїльтянкою Анною Смашновою, хто виграв вісім з восьми своїх перших фіналів на грунті.

З початку ведення статистики (2021) Еліна є першою гравчинею, яка відіграла більше 50 брейк-пойнтів на одному турнірі WTA 1000. Українці в Римі вдалося ліквідувати одразу 58 можливостей суперниць узяти її подачу.

