Щаслива, що змогла перемогти настільки досвідчену суперницю: Андрєєва оцінила звитягу над Світоліною

"Нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва (3) після впевненої перемоги над українкою Еліною Світоліною (6) на старті Підсумкового турніру-2026 розповіла, що не так часто перемагає суперниць із чільної десятки світового рейтингу WTA.

Її слова цитує WTA.

"Чесно кажучи, мені здається, що цього сезону я не так часто перемагала тенісисток із топ-10. Тому здобути ще одну таку перемогу нарешті дуже приємно. Думаю, добре, що я не надто про це замислювалася, адже, як на мене, що менше я думаю, то краще. Я просто дуже щаслива, що змогла перемогти настільки досвідчену суперницю", – сказала Андрєєва після матчу.

Мірра вийшла уперед за кількістю перемог в очних дуелях проти першої ракетки України (2:1).

У Групі 2, окрім Світоліної та Андрєєвої, виступають "нейтральна" білоруска Аріна Сабалєнка (2) та чешка Кароліна Мухова (7). У першому матчі дня між цими тенісистками сильнішою виявилася Сабалєнка.

Додамо, що спортсменки на груповій стадії грають за коловою системою, з кожного квартету до півфіналу виходять по дві найсильніші.

Наступний поєдинок Світоліна проведе 11 листопада проти Мухової.

Нагадаємо, напередодні інша українка, Марта Костюк (10) у групі 1 поступилася чешці Лінді Носковій (8). 10 листопада киянка зіграє проти американки Джессіки Пегули (5), а 11-го – з іншою представницею США Коко Гофф (4).