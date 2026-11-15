Світоліна – про фінал Підсумкового турніру проти Андрєєвої: Дуже рада, що знову зіграю проти неї

Перша ракетка України Еліна Світоліна заявила, що рада можливості вдруге на Підсумковому турнірі зіграти проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої, сподіваючись на реванш після поразки на груповій стадії змагань.

Інтерв'ю тенісистки наводить Tennis Channel.

У першому турі Групи 2 Світоліна без шансів поступилася Андрєєвій.

" Ми з тренерами проаналізуємо той матч і подумаємо, що я можу покращити у своїй грі. Безумовно, тоді я показала далеко не найкращий теніс, тому цього разу постараюся виграти хоча б трохи більше геймів, ніж у нашій першій зустрічі. І я дуже рада, що знову зіграю проти неї, тому що справді хочу провести значно кращий матч", – сказала спортсменка.

Після тієї невдачі Еліна була настільки незадоволена своїм виступом, що вже планувала майбутню відпустку.

"П ісля першого матчу я подумки вже була у відпустці (сміється). Я була настільки незадоволена своїм виступом. Але ось я вже у фіналі й просто намагаюся насолоджуватися цим моментом, залишатися зосередженою. І, мабуть, маю подякувати своїй команді за те, що допомогла мені повернутися на правильний шлях. Думаю, саме для цього вони й поруч зі мною".

Нагадаємо, що фінальний матч Підсумкового турніру між Світоліною та Андрєєвою відбудеться 15 листопада о 22:00 за київським часом. З анонсом поєдинку можна ознайомитися на сайті Чемпіон.