Звєрєв підтримав Джоковича, якого освистали вболівальники на Australian Open

Друга ракетка світу Александр Звєрєв висловив підтримку сопернику після півфінального матчу Australian Open, де Новак Джокович знявся через травму стегна.

Про це німець заявив на післяматчевій пресконференції:

"Хочу попросити: не варто освистувати гравця, який знімається через травму. Новак віддав цьому спорту все. Він перемагав на цьому турнірі навіть із серйозними травмами – порваними м’язами живота чи стегна. Якщо він знімається, це означає, що продовжувати гру просто неможливо".

Звєрєв також додав, що гра в першому сеті була на високому рівні, але травма ускладнювала рух Джоковича, особливо на тай-брейку.

"Я щасливий вийти до фіналу, але хочу підкреслити: у Турі немає людини, яку б я поважав більше за Новака. Він завжди готовий допомогти й дати пораду".

Зазначимо, що після того, як серб програв перший сет 6:7(5) і залишив корт, частина глядачів освистала його. На це Джокович відповів жестом піднятих великих пальців.

Александр Звєрєв буде змагатися у фіналі за свій перший трофей Grand Slam. Його суперником стане або Яннік Сіннер, або Бен Шелтон.