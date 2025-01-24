Джокович не зміг продовжити матч проти Звєрєва та залишив Australian Open

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович (7) залишив розіграш Australian Open, відмовившись від продовження боротьби у матчі з Александром Звєрєвим (2) після першого сету.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини та завершився достроковою перемогою німця з рахунком 1:0 (7:6(5)).

Джокович встиг за цей час виконати п'ять подач навиліт та зробити 16 невимушених помилок.

На рахунку німця із російським корінням 8 подач навиліт та одна подвійна помилка. Спортсмени не реалізували жодного брейк-пойнту на двох.

Сербський тенісист був вимушений достроково завершити матч через травму.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/2 фіналу, одиночний розряд, чоловіки

Призовий фонд: $59,8 млн

Александр Звєрєв (Німеччина) – Новак Джокович (Сербія) 1:0 (7:6(5) – відмова)

Нагадаємо, в іншому півфінальному поєдинку Яннік Сіннер зустрінеться із Беном Шелтоном. Старт матчу заплановано на 10:30 за київським часом.

Раніше стали відомі усі фіналісти Australian Open у парному розряді.