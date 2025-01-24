Джоковича освистали після зняття з півфіналу Australian Open

Колишній лідер світового рейтингу Новак Джокович (7) був освистаний після зняття з півфінального матчу Australian Open проти Александра Звєрєва (2). Серб не зміг дограти матч через травму, знявшись за рахунку 6-7(5). Деяким глядачам на трибунах Род Лейвер Арени не сподобалось, що Новак не дограв зустріч до кінця.

Після останнього розіграшу першого сету, який тривав 1 годину 22 хвилини, Джокович підійшов до Звєрєва, потиснув йому руку, помахав уболівальникам і показав жест піднятих великих пальців, але у відповідь почув вигуки невдоволення.

Відзначимо, що на цьому турнірі Джокович змагався за 11-й титул Australian Open і рекордний 25-й трофей Grand Slam.

Александр Звєрєв, другий номер посіву, побореться у фіналі за свій перший трофей Grand Slam. Його суперником стане або Яннік Сіннер, або Бен Шелтон.