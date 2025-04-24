Ястремська, Стародубцева і Кіченок вийдуть на корт 24 квітня в Мадриді: визначився час
Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева 24 квітня проведуть матчі другого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 Mutua Madrid Open в іспанському Мадриді. Надія Кіченок зіграє поєдинок першого кола у парному розряді.
Ястремська (46) зіграє проти четвертой ракетки світу Коко Гофф (США), а Стародубцева (99) зустрінеться з чешкою Кароліною Муховою (12).
Надія Кіченок разом із китаянкою Сюй Іфань протистоятимуть парі Александра Панова (-)/Фанні Штоллар (Угорщина).
Розклад матчів за участю українок на 24 квітня
17:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Кароліна Мухова (Чехія), корт Court 5, 4-м запуском, після матчу Носкова – Карле.
20:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Коко Гофф (США), корт Manolo Santana Stadium, 5-м запуском, після матчу Фонсека – Меллер.
Перше коло парного розряду
16:30. Надія Кіченок (Україна)/Сюй Іфань (Китай) – Александра Панова (-)/Фанні Штоллар (Угорщина), корт Court 8, 4-м запуском, після матчу Александрова/Стернс – Блінкова/Ву.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що напередодні визначилися суперниці Еліни Світоліної та Марти Костюк у другому колі одиночного розряду турніру в Мадриді.