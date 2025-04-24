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Алькарас не виступить на Мастерсі в Мадриді через травму

Олег Дідух — 24 квітня 2025, 12:39
Алькарас не виступить на Мастерсі в Мадриді через травму
Карлос Алькарас
Getty images

Зірковий іспанський тенісист Карлос Алькарас (№3 АТР) не виступить на престижному грунтовому турнірі АТР серії Мастерс у Мадриді (Іспанія).

Про це повідомляє Marca.

За їхньою інформацією, третя ракетка світу ухвалив таке рішення через травму привідного м’яза стегна правої ноги, яку він отримав 20 квітня під час фіналу турніру в Барселоні проти данського тенісиста Хольгера Руне (поразка з рахунком 6:7 (6), 2:6).

Алькарас зосередиться на підготовці до другого в сезоні турніру Великого шолома, Ролан Гаррос (25 травня – 8 червня). Також не виключена його участь у Мастерсі в Римі (7 – 18 травня).

Нагадаємо, Мастерс у Мадриді відбудеться з 22 квітня до 4 травня. Алькарас мав бути посіяний на турнірі під другим номером.

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Карлос Алькарас

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