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Лідер світового рейтингу став першим фіналістом Мастерса в Шанхаї

Володимир Клепач — 12 жовтня, 13:51
Лідер світового рейтингу став першим фіналістом Мастерса в Шанхаї
Яннік Сіннер
Getty Images

Лідер світового рейтингу Яннік Сіннер вийшов до фіналу на хардовому Мастерсі в Шанхаї, Китай.

В матчі 1/2 фіналу італієць у двох сетах переграв представника Чехії Томаша Махача (33).

Матч тривав 1 годину 44 хвилини. Сіннер виконав 10 подач навиліт, у суперника ейсів було 5. Яннік завершив з 1 подвійною помилкою, у Махача було стільки ж. Італієць реалізував 3 з 7 брейкпойнтів, оппонент – 1 з 3.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000
Шанхай, Китай, Хард
Призовий фонд – $10,298,535
1/2 фіналу, 12 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Томаш Махач (Чехія) 6:4, 7:5

У фіналі Сіннер змагатиметься проти переможця зустрічі Новак Джокович (4) – Тейлор Фріц (7).

Махач до цього на турнірі в Шанхаї сенсаційно зупинив іспанця Карлоса Алькараса.

Відзначимо, що Сіннер гарантував собі перше місце в рейтингу за підсумками 2024 року.

Яннік Сіннер Rolex Shanghai Masters Томаш Махач

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