Сіннер гарантував собі завершення сезону в статусі першої ракетки світу

Італійський тенісист Яннік Сіннер гарантував собі завершення поточного сезону в статусі першої ракетки світу.

Це сталося після несподіваного вильоту Карлоса Алькараса (2) у чвертьфіналі хардового Мастерса в Шанхаї, Китай, де він поступився представнику Чехії Томашу Махачу (33).

У live-рейтингу Сіннер випереджає іспанця на 4200 очок (11 320 і 7120 відповідно). За підсумками Мастерса цей розрив може тільки збільшитися.

З моменту запровадження рейтингу ATP у 1973 році Яннік став 19-м тенісистом, який фінішував першим за результатами сезону. Найчастіше це вдавалося Новаку Джоковичу (8 разів), Піту Сампрасу (6), а також Роджеру Федереру, Рафаелю Надалю і Джиммі Коннорсу (по 5 разів).

Відзначимо, що Сіннер вперше очолив рейтинг у червні цього року.