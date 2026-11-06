Сіннер повідомив про завершення співпраці зі знаменитим тренером
Друга ракетка світу італієць Яннік Сіннер оголосив про завершення співпраці із видатним австралійським тренером Дарреном Кехіллом.
Про це повідомив офіційний сайт АТР.
"Даррене, коли ми почали працювати разом у 2022 році, я був просто худорлявим молодим італійцем, у якого було безліч запитань. Ти ніколи не давав мені готових відповідей. Ти допомагав мені знаходити їх самостійно. Ти прийшов у команду як один із моїх тренерів. Але дуже швидко став для мене набагато більшим. Людиною, якій я міг довіряти. На яку міг покластися. Другом.
Ти багато чого мене навчив. Навчив, що теніс важливий, але це далеко не все. Що шлях до того, щоб стати хорошим гравцем, починається з того, щоб бути хорошою людиною. І що навіть найскладніші речі можна зробити простими.
Дуже багато в тому, ким я є сьогодні і як гравець, і як людина, я завдячую тобі. П'ять сезонів. Я не забуду жодного дня з них. Дякую тобі за все, друже. Для мене було справжньою честю пройти цей шлях разом із тобою", – сказав Сіннер.
Під керівництвом Кехілла італійський тенісист виграв Australian Open (2024, 2025), US Open (2024), Вімблдон (2025, 2026) і Підсумковий турнір (2024, 2025). У сезоні-2023 австралійський фахівець отримав нагороду "Тренер року" від АТР. В активі Даррена також робота з такими чемпіонами як Ллейтон Г'юїтт, Андре Агассі, Симона Халеп.
Кехілл приєднався до команди італійця влітку 2022-го року. Як було відомо, спеціаліст планував завершити тренерську роботу в 2026-му, проте продовжив співпрацю з Сіннером ще на певний період.
Наступного сезону до тренерського штабу Янніка Сіннера, в якому залишається Сімоне Ваньоцці, приєднається Магнус Норман. Шведський тренер відомий своєю співпрацею з Робіном Содерлінгом і Стеном Вавринкою.
Нагадмєо, нещодавно триразовий чемпіон змагань Grand Slam Вавринка завершив кар'єру в 41 рік на домашньому турнірі в Базелі.