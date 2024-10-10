Алькарас сенсаційно поступився 33-й ракетці світу в чвертьфіналі Мастерса в Шанхаї

Іспанський тенісист Карлос Алькарас (2) сенсаційно програв представнику Чехії Томашу Махачу (33) у чвертьфіналі хардового Мастерса в Шанхаї, Китай.

Матч, який тривав 1 годину 55 хвилин завершився з рахунком 7:6, 7:5.

Алькарас зробив вісім ейсів, припустився однієї подвійної помилки і реалізував лише один брейкпойнт з восьми. Махач, у свою чергу, виконав п'ять ейсів, припустився двох подвійних помилок і реалізував два брейкпойнти з чотирьох.

Rolex Shanghai Masters – ATP Masters 1000

Шанхай, Китай, Хард

Призовий фонд – $10,298,535

1/4 фіналу, 10 жовтня

Томаш Махач (Чехія) – Карлос Алькарас (Іспанія) 7:6, 7:5

У півфіналі турніру Томаш Махач зустрінеться з лідером світового рейтингу італійцем Янником Сіннером, який у своєму чвертьфіналі вибив росіянина Даніїла Медведєва.