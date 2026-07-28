Світоліна зіграє з ексросіянкою у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні

Еліна Світоліна (10) дізналася свою суперницю в другому колі турніру серії WTA 500 у Вашингтоні. Стартовий раунд українка через другий номер посіву пропускає. Першою опоненткою одеситки стане ексросіянка Поліна Кудерметова (108), яка з грудня 2025 року виступає під прапором Узбекистану.

Кудерметова за 2 години 24 хвилини здолала іспанку Крістіну Букшу (40) із рахунком 5:7, 7:6(4), 6:0.

Mubadala DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $1,637,982

Перше коло, 28 липня

Поліна Кудерметова (Узбекистан) – Крістіна Букша (Іспанія) 5:7, 7:6(4), 6:0

Світоліна і Кудерметова раніше не зустрічалися.

Найкращим досягненням Еліни у Вашингтоні є вихід у чвертьфінал 2023 року.

Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру у Вашингтоні.