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Світоліна зіграє з ексросіянкою у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні

Станіслав Матусевич — 28 липня 2026, 20:37
Світоліна зіграє з ексросіянкою у другому колі турніру WTA 500 у Вашингтоні
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна (10) дізналася свою суперницю в другому колі турніру серії WTA 500 у Вашингтоні. Стартовий раунд українка через другий номер посіву пропускає. Першою опоненткою одеситки стане ексросіянка Поліна Кудерметова (108), яка з грудня 2025 року виступає під прапором Узбекистану.

Кудерметова за 2 години 24 хвилини здолала іспанку Крістіну Букшу (40) із рахунком 5:7, 7:6(4), 6:0.

Mubadala DC Open – WTA 500
Вашингтон, США, хард
Призовий фонд: $1,637,982
Перше коло, 28 липня

Поліна Кудерметова (Узбекистан) – Крістіна Букша (Іспанія) 5:7, 7:6(4), 6:0

Світоліна і Кудерметова раніше не зустрічалися.

Найкращим досягненням Еліни у Вашингтоні є вихід у чвертьфінал 2023 року.

Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк знялася з турніру у Вашингтоні.

Вашингтон Еліна Світоліна Поліна Кудерметова

Еліна Світоліна

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