Українські тенісистки відвідали весілля колишньої росіянки в Афінах
Австралійська тенісистка Дар'я Касаткіна одружилася зі своєю давньою партнеркою, колишньою фігуристкою Наталією Забіяко.
Урочиста церемонія пройшла в Афінах і зібрала чимало відомих представниць світового тенісу.
Серед гостей святкування були й українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок.
Весілля стало однією з найобговорюваніших подій тенісного міжсезоння, а фотографії із церемонії швидко почали поширюватися в соціальних мережах.
Варто зазначити, що серед гостей також були росіянки Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова та представниця Узбекистану Камілла Рахімова.
Нагадаємо, у березні 2025 року Касаткіна оголосила про зміну спортивного громадянства. Тенісистка відмовилася від російського паспорта й відтоді виступає під прапором Австралії, представляючи країну на всіх міжнародних турнірах.
Раніше повідомлялося, що чергова росіянка змінила громадянство, і тепер виступає під прапором Іспанії.