Українські тенісистки відвідали весілля колишньої росіянки в Афінах

Австралійська тенісистка Дар'я Касаткіна одружилася зі своєю давньою партнеркою, колишньою фігуристкою Наталією Забіяко.

Урочиста церемонія пройшла в Афінах і зібрала чимало відомих представниць світового тенісу.

Серед гостей святкування були й українські тенісистки Юлія Стародубцева та Надія Кіченок.

Весілля стало однією з найобговорюваніших подій тенісного міжсезоння, а фотографії із церемонії швидко почали поширюватися в соціальних мережах.

Варто зазначити, що серед гостей також були росіянки Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова та представниця Узбекистану Камілла Рахімова.

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Нагадаємо, у березні 2025 року Касаткіна оголосила про зміну спортивного громадянства. Тенісистка відмовилася від російського паспорта й відтоді виступає під прапором Австралії, представляючи країну на всіх міжнародних турнірах.

Раніше повідомлялося, що чергова росіянка змінила громадянство, і тепер виступає під прапором Іспанії.