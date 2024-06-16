Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Берліні
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (134) поступилась чешці Катеріні Синяковій (31) у фіналі кваліфікації турніру WTA 500 у Берліні.
Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.
Українка жодного разу не зробила ейс, хоч і не допустила жодної подвійної помилки. Зазначимо, Юлія використала 1 з 2 брейкпойнтів.
ecotrans Ladies Open — WTA 500
Берлін, Німеччина
Трава
Фінал кваліфікації, 16 червня
Катеріна Синякова (Чехія) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:2
На цей трав'яний турнір також намагалася відібратися інша українка Даяна Ястремська, але одеситка сенсаційно програла у півфіналі кваліфікації.
Нагадаємо, на Ролан Гаррос Стародубцева змогла пройти в основну сітку, але поступилась вже в першому колі.