Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Берліні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (134) поступилась чешці Катеріні Синяковій (31) у фіналі кваліфікації турніру WTA 500 у Берліні.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Українка жодного разу не зробила ейс, хоч і не допустила жодної подвійної помилки. Зазначимо, Юлія використала 1 з 2 брейкпойнтів.

ecotrans Ladies Open — WTA 500

Берлін, Німеччина

Трава

Фінал кваліфікації, 16 червня

Катеріна Синякова (Чехія) — Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:2

На цей трав'яний турнір також намагалася відібратися інша українка Даяна Ястремська, але одеситка сенсаційно програла у півфіналі кваліфікації.

Нагадаємо, на Ролан Гаррос Стародубцева змогла пройти в основну сітку, але поступилась вже в першому колі.