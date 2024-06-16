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Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Берліні

Владислав Уткін — 16 червня, 15:47
Стародубцева зазнала поразки у фіналі кваліфікації турніру в Берліні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (134) поступилась чешці Катеріні Синяковій (31) у фіналі кваліфікації турніру WTA 500 у Берліні.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Українка жодного разу не зробила ейс, хоч і не допустила жодної подвійної помилки. Зазначимо, Юлія використала 1 з 2 брейкпойнтів.

ecotrans Ladies Open — WTA 500
Берлін, Німеччина
Трава
Фінал кваліфікації, 16 червня

Катеріна Синякова (Чехія) Юлія Стародубцева (Україна) 6:2, 6:2

На цей трав'яний турнір також намагалася відібратися інша українка Даяна Ястремська, але одеситка сенсаційно програла у півфіналі кваліфікації.

Нагадаємо, на Ролан Гаррос Стародубцева змогла пройти в основну сітку, але поступилась вже в першому колі.

WTA Синякова Юлія Стародубцева

Юлія Стародубцева

Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації трав'яного турніру в Берліні
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