Ястремська вилетіла з кваліфікації трав’яного турніру в Берліні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) поступилася Зейнеп Сонмез із Туреччини (154) у кваліфікації на турнір WTA 500 у Берліні.

Матч тривав понад 2 години і завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:1.

Українка впевнено виграла перший сет і вела з рахунком 3:1 у другій партії, але після цього втратила всю перевагу. Зазначимо, що в перерві між другим і третім сетом розпочався дощ, тож гру було перервано.

ecotrans Ladies Open — WTA 500

Берлін, Німеччина

Трава

1/2 кваліфікації, 15 червня

Зейнеп Сонмез (Туреччина) — Даяна Ястремська (Україна) 3:6, 6:4, 6:1

У фіналі кваліфікації кривдниця Даяни зіграє проти 31-річної американки Еміни Бектас (96).

Нагадаємо, на Ролан Гаррос Ястремська дійшла до третього кола, де поступилася майбутній півфіналістці Коко Гофф.