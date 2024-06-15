Ястремська вилетіла з кваліфікації трав’яного турніру в Берліні
Українська тенісистка Даяна Ястремська (27) поступилася Зейнеп Сонмез із Туреччини (154) у кваліфікації на турнір WTA 500 у Берліні.
Матч тривав понад 2 години і завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:1.
Українка впевнено виграла перший сет і вела з рахунком 3:1 у другій партії, але після цього втратила всю перевагу. Зазначимо, що в перерві між другим і третім сетом розпочався дощ, тож гру було перервано.
ecotrans Ladies Open — WTA 500
Берлін, Німеччина
Трава
1/2 кваліфікації, 15 червня
Зейнеп Сонмез (Туреччина) — Даяна Ястремська (Україна) 3:6, 6:4, 6:1
У фіналі кваліфікації кривдниця Даяни зіграє проти 31-річної американки Еміни Бектас (96).
Нагадаємо, на Ролан Гаррос Ястремська дійшла до третього кола, де поступилася майбутній півфіналістці Коко Гофф.