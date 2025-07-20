Стародубцева виграла дводенний матч і вийшла у фінал кваліфікації на турнірі WTA у Вашингтоні

Юлія Стародубцева (72) виграла матч півфіналу кваліфікації турніру серії WTA 500 в американському Вашингтоні у Ребекки Маріно (117, Канада). Зустріч розтягнулася на два дні через дощ.

Гра тривала 1 годину 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

Поєдинок розпочався ще напередодні, 19 липня, однак у другому сеті за рівноваги 4:4 у Вашингтоні пішов сильний дощ, і дограти спортсменки змогли лише сьогодні.

Стародубцева за матч 2 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. На рахунку її суперниці 5 ейсів, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Mubadala City DC Open – WTA 500

Вашингтон, США, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал кваліфікації, 20 липня

Юлія Стародубцева (Україна) – Ребекка Маріно (Канада) 6:4, 7:5

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Стародубцева зіграє з Аланою Сміт (346, США). Ця гра відбудеться сьогодні, 20 липня, орієнтовно о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що легендарна 45-річна американка Вінус Вільямс повернеться до активних виступів на турнірі у Вашингтоні.