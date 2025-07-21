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Стародубцева легко виграла фінал кваліфікації у Вашингтоні і зіграє в основній сітці

Станіслав Матусевич — 21 липня 2025, 00:59
Стародубцева легко виграла фінал кваліфікації у Вашингтоні і зіграє в основній сітці
Юлія Стародубцева
Arata Yamaoka

Юлія Стародубцева (72) вийшла в основну сітку турніру серії WTA 500 в американському Вашингтоні. У фіналі кваліфікації українка легко обіграла Алану Сміт (346, США). 

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 6:0.

На старті поєдинку маловідома американка повела 2:1, проте наступні 11 геймів забрала Юлія.

Стародубцева за матч 2 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 4 помилки на подачі та жодного брейку.

Mubadala City DC Open – WTA 500
Вашингтон, США, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Фінал кваліфікації, 20 липня

Юлія Стародубцева (Україна) – Алана Сміт (Канада) 6:2, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. Суперниця українки в основній сітці змагань стане відома пізніше.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації на турнірі у Вашингтоні Стародубцева обіграла Ребекку Маріно (117, Канада) в матчі, який розтягнувся на два дні через дощ.

Вашингтон Юлія Стародубцева WTA 500

Юлія Стародубцева

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