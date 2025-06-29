Давно хотіла зіграти в парі з Надею Кіченок, – Стародубцева розповіла про очікування від Вімблдону

Юлія Стародубцева розповіла про свої очікування від виступу на Вімблдоні в одиночному та парному розрядах.

Інтерв'ю української тенісистки наводить портал Великий теніс України.

У першому колі одиночного розряду українка зустрінеться з британкою Франческою Джонс.

"Ми грали минулого року в Мексиці, на висоті. Я тоді вперше поїхала на турнір, який грається в таких умовах, була без досвіду і сильно захворіла на цю "висотну" хворобу – взагалі не могла встати з ліжка. Мені здається, її теніс більше підходить саме для ґрунту, але все одно можна чекати чого завгодно, тому що британка, грає вдома, буде хороша підтримка у неї. Так що потрібно готуватися до найгіршого", – з гумором прокоментувала майбутній матч Стародубцева.

У парі Юлія виступить разом з Надією Кіченок, їхні перші суперниці поки невідомі.

"Я благала Надію зіграти зі мною в парі вже рік і ось нарешті вона погодилася (сміється). Жартую, звичайно, але я справді дуже давно хотіла зіграти в парі з Надею, і вона була до цього відкрита, але мій рейтинг мені не дозволяв. Тепер нарешті я досягла точки, де можу реєструватися з нею на турнір, і у нас з'явилася можливість зіграти разом. Я дуже серйозно ставлюся до пари. Я люблю грати в парі. В університеті я багато грала в парному розряді і стояла першою в рейтингу, і я скучила за парою. Я давно не грала в парі, тому що раніше доводилося грати багато кваліфікацій і зрозуміло, що пріоритет був в одиночному розряді", – сказала Стародубцева.

Нагадаємо, що у перший день Вімблдону 2025, 30 червня, на корт з українок вийде тільки Еліна Світоліна.