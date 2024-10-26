Стародубцева дізналась першу суперницю на турнірі у Цзюцзяні

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (89) зіграє в основній сітці хардового турніру WTA 250 у Цзюцзяні (Китай). Її першою суперницею стане Аранча Рус (77) із Нідерландів.

Про це свідчать дані офіційного сайту WTA.

Відзначимо, що Стародубцева і Рус вперше зіграють між собою.

Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.

На жаль, після цього вона програла вже три гри поспіль. Минулого тижня Юлія поступилась росіянці Єлені Приданкіній (182) у Гуанчжоу (Китай).