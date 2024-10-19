Стародубцева отримала першу суперницю в кваліфікації турніру в Гуанчжоу

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (91) виступить на турнірі WTA 250 у Гуанчжоу (Китай) у кваліфікації в статусі першого номера посіву.

Про це свідчать дані офіційного сайту WTA.

В першому раунді відбору 24-річна уроджена Каховки змагатиметься проти "нейтральної" тенісистки Олени Приданкіної (182).

У разі виграшу українка вийде у фінал кваліфікації, де зустрінеться з переможницею протистояння Гао Сіньюй (Китай, 168) – Александра Еала (Філіппіни, 148).

Відзначимо, що турнір під наз вою Galaxy Holding Group Guangzhou Open має призовий фонд $267,082. Чинна чемпіонка: Ван Сіюй (Китай).

Стародубцева раніше провела успішний виступ на турнірі WTA 1000 в Пекіні, де дійшла до чвертьфіналу. Завдяки цьому результату 24-річна уродженка Каховки змогла вперше за кар'єру дебютувати у сотні рейтингу WTA. За цим показником вона стала 20-ю представницею України за всю історію.